Des pirates informatiques sont entrés dans les serveurs d’HBO où ils ont volé 1,5 tétraoctets de données, puis diffusé de nouveaux épisodes de Ballers, Insecure et Room 104, ainsi que le script à venir d’un épisode de Game of Thrones. Ce qui est plus grave, c’est qu’ils ont volé des milliers de documents dont, selon Variety, « des outils d’administration interne, la liste des employés avec leur courriel personnel et leur fonction dans l’organisation ».

Les dispositifs de vote électronique permettent de compiler les données et de les analyser, mais les pirates informatiques peuvent facilement manipuler les résultats. Au sommet de Las Vegas sur le piratage, les spécialistes ont pu entrer dans les boîtes de bulletins de vote électroniques américaines en 90 minutes. Ils se sont procuré 30 machines à des encans du gouvernement, les ont testés et ont minuté le temps nécessaire pour y faire une brèche. On peut se poser des questions sur la sécurité du vote électronique.

Netflix : le cauchemar

Désormais, d’autres que vous peuvent avoir accès à votre compte Netflix, en achetant en ligne, à des pirates informatiques, votre mot de passe et ce, pour quelques dollars. Time vous recommande de faire la vérification suivante dans votre compte Netflix : cliquez dans le menu sur le profil principal et choisissez « mon compte ». Vérifiez l’« activité de visionnement » (Viewing Activity) et notez ce que vous n’avez pas regardé. Bien sûr, vos utilisateurs secondaires (enfants et autres), ont pu regarder ces émissions. Vous allez peut-être découvrir que votre chéri(e) a regardé en chaîne les épisodes de votre série préférée sans vous ! Enfin, rendez-vous sur le site Have I Been Pwned et entrez votre courriel pour voir où et quand vos renseignements personnels ont fait l’objet d’une brèche de sécurité. Retournez à la page « mon compte » de Netflix et déconnectez-en tous vos appareils. Puis changez votre mot de passe.