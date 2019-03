10 conseils de Marie Kondo pour organiser sa cuisine

4 / 10 eldar nurkovic/Shutterstock Se débarrasser de l’excédent Désencombrer son environnement exige parfois un tri sélectif. Selon Marie Kondo, ce qui importe est d’évacuer l’excédent pour mieux apprécier l’essentiel. On peut évaluer un objet à la fois et ne garder que ses préférés ou les plus utiles, et dire adieu à tous les autres. Une autre façon est de les rassembler. Il est alors plus facile de cibler la bonne assiette à pain parmi d’autres, ainsi que la meilleure et la plus fraîche des huit sauces piquantes oubliées dans le frigo! Avant de jeter des objets inutilisés, vérifiez si vous pouvez leur donner une seconde vie. Consultez ces idées de recyclage maison.

5 / 10 fizkes/Shutterstock Nettoyer à fond Après avoir vidé les armoires, les tiroirs et le frigo, profitez de l’occasion pour faire un grand ménage. Passez un chiffon humide sur les surfaces et ramassez les miettes. Vous pouvez tapisser les étagères pour assurer leur propreté. Et dans le même élan, essuyez les bouteilles d’huile et de vinaigre, les boîtes à épices et lavez les tiroirs du frigo. Profitez-en pour faire un grand ménage de printemps : voici 28 endroits à nettoyer absolument.