Voici comment ranger son garage pour en optimiser l’espace

Cette combinaison simple de bacs en plastique et de chariots de support bricolés à la main est parfaite pour les décorations de Noël et autres items que l’on utilise rarement. Pour fabriquer les supports, il suffit de visser et coller des planches en contreplaqué de 2 centimètres d’épaisseur en 2×4. Puis de visser les supports aux solives du plafond et d’y glisser les bacs de rangement.

Construire un organisateur de plan de travail

Une pile de bacs en plastique peut organiser des milliers de petits objets. Mais ce n’est pas si pratique lorsque le bac dont vous avez besoin se trouve au bas de la pile. C’est le but de cette armoire: vous pouvez faire glisser n’importe quel bac – pas d’empilage ni de désempilage. Vous pouvez facilement construire une armoire identique à celle-ci et la personnaliser, en utilisant des bacs plus grands ou plus petits, plus de bacs ou moins de bacs. Quelle que soit la configuration que vous choisissez, ce projet est une excellente solution à l’encombrement du garage, de l’atelier ou de la salle d’artisanat.

