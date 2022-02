Recette de sauce à pizza maison

Dans une grande casserole à feu moyen, combiner la sauce tomate et la pâte. Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. Porter à ébullition en remuant constamment. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter pendant 1 heure, en remuant de temps en temps. Laisser ensuite refroidir la sauce.