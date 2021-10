Cupcakes à la citrouille et aux épices, avec glaçage au fromage à la crème

Conseils de cuisine

Comment faire des mini cupcakes avec cette recette de cupcakes à la citrouille?

À l'aide de moules à mini-muffins, remplir chaque tasse aux 3/4. Faire cuire les mini cupcakes à la même température, mais environ la moitié du temps que les cupcakes de taille normale. Pour cette recette, vos mini cupcakes devraient être cuits au bout de 10 à 15 minutes. Surveillez de près votre première fournée et testez-les plus tôt pour éviter qu'ils ne soient trop cuits.

Comment conserver les cupcakes à la citrouille avec un glaçage au fromage frais?

Les petits gâteaux et le glaçage peuvent être préparés jusqu'à deux jours d’avance et conservés au réfrigérateur, bien couverts, jusqu'au moment de les assembler. Les cupcakes se conservent jusqu'à trois jours dans un contenant hermétique, mais après l'assemblage, nous vous recommandons de les conserver au réfrigérateur (le glaçage contient des produits laitiers).

Y a-t-il des substitutions que vous pouvez faire dans cette recette de cupcakes à la citrouille?

Vous n'êtes pas amateur de citrouille? Essayez de remplacer la citrouille par ces substituts de purée de citrouille: courge musquée ou patate douce cuite et écrasée (utilisez la même proportion qu'une boîte de citrouille de 15 oz (425 g), soit deux tasses). Essayez d'ajouter des épices chaudes comme la cardamome, la noix de muscade, le gingembre ou le clou de girofle. Vous pouvez même incorporer un pe de gingembre frais râpé ou haché pour un supplément de saveur. Cependant, évitez d'utiliser de la garniture pour tarte à la citrouille en conserve, qui a une consistance plus fine et contient plus d'épices et d'ingrédients que la citrouille traditionnelle en conserve.

Peut-on utiliser d'autres types de glaçage pour cette recette de cupcakes à la citrouille?

Une merveilleuse alternative au glaçage au fromage à la crème serait un glaçage au beurre ou même de la crème fouettée sucrée aromatisée d'une pincée ou deux de cannelle. Vous pouvez augmenter la saveur automnale de ce glaçage au fromage à la crème en ajoutant du sirop d'érable, ou l'égayer avec du zeste d'orange râpé, qui se marie délicieusement avec la citrouille. Il est également facile de modifier la consistance du glaçage. Trop ferme? Ajoutez du lait, une cuillère à café à la fois, jusqu'à ce que le glaçage soit facile à tartiner. Trop liquide? Ajoutez du sucre en poudre en battant (environ ¼ de tasse à la fois) jusqu'à épaississement.

Valeurs nutritives

1 cupcake: 340 calories, 14g de lipides (8g de gras saturés), 62mg de cholestérol, 233mg de sodium, 53g de glucides (41g de sucres, 1g de fibre), 4g de protéine.