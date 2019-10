Carottes rôties au café, hummus, Skyr, Zahtar, roquette et huile infusée au café

Préchauffer le four à 350 ̊F. Couvrir le fond d’un plat à cuisson rectangulaire (9po x 13po) de grains de café. Badigeonner les carottes avec 15 ml (1 c. à soupe) d’huile aromatisée au café. Assaisonner de sel et de poivre. Déposer ensuite les carottes sur les grains de café. Couvrir de papier aluminium et cuire au four pendant environ 1h30, selon la grosseur, ou jusqu’à ce que les carottes soient tendres. Réserver.