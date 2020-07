Brochettes de dindon et pêches.

Préchauffer le four à 350°F. Dans un petit bol, combiner les moutardes de Dijon à l’ancienne et crémeuse, le miel, la poudre d’ail et le bouillon. Remuer pour bien mélanger.

Éponger le dindon avec des essuie-tout. Assaisonner chaque cuisse de ¼ c. à thé de sel. Dans une poêle moyenne, faire chauffer 1 c. à soupe d’huile de canola à feu moyen-vif.

Déposer les cuisses de dindon dans la poêle chaude, côté de la peau vers le bas, et cuire jusqu’à ce que la peau devienne d’un brun doré, environ 2 à 3 minutes. Retourner et faire saisir l’autre côté. Ne pas surcharger la poêle. Selon la grandeur de la poêle, cuire chaque cuisse de dindon individuellement, au besoin, en ajoutant 1 c. à soupe d’huile par cuisse.

Transférer dans un plat de cuisson ou tout cuire ensemble, si vous avez une poêle en fonte.

Verser la sauce dijonnaise sur le dindon. Il devrait y avoir suffisamment de sauce pour créer une mince couche au fond du plat ou de la poêle. S’il n’y a pas suffisamment de sauce, ajouter du bouillon. Note: s’il n’y a pas suffisamment de sauce au fond, la viande sèchera et brûlera durant la cuisson.

Cuire de 45 à 50 minutes, ou jusqu’à ce qu’un thermomètre à viande indique 165°F. Retirer du four et extraire 3 c. à soupe de sauce du plat ou de la poêle pour recouvrir le chou-fleur. Couvrir le dindon et réserver. Régler le four à 400°F. Recouvrir une plaque de cuisson de papier parchemin.