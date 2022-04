Asperges de printemps

Dans une grande casserole, porter 1 tasse d'eau à ébullition. Ajouter les asperges et cuire, à couvert, de 3 à 5 minutes. Égoutter les asperges et les déposer dans un grand bol. Ajouter les tomates, couvrir et garder au chaud.

Mettre le vinaigre, la sauce Worcestershire, le sucre, l'oignon, le sel et le paprika dans un mélangeur et mixer jusqu'à consistance lisse, en ajoutant graduellement l'huile en un jet régulier. Verser sur les d'asperges et les tomates. Garnir d'amandes et, si désiré, de fromage.