Dépourvu de glucides et riche en protéines, le fromage possède de nombreux bienfaits pour la santé. Il n’affecte pas la glycémie et il procure un sentiment de satiété. Il est également riche en calcium, ce qui, selon les études, pourrait aider à prévenir l’insulinorésistance, signe avant-coureur du diabète.

Il a été observé que le risque de syndrome métabolique – qui va souvent de pair avec le diabète et les cardiopathies – était moins élevé chez les femmes qui mangeaient des quantités suffisantes de calcium.

Ce n’est pas une raison pour se gaver de fromage: très calorique, le fromage est riche en gras saturés. Le type de gras qui bouche les artères et diminue l’insulinosensibilité. Donc, choisissez ce type de fromage dans leur version maigre: du cottage ou un autre fromage blanc. Par exemple, le fromage effiloché, la mozzarella, de la ricotta ou du chèvre mou.

Les fromages à pâte molle ont moins de gras que les fromages à pâte ferme (environ 6 ou 7 grammes par portion de 30 g/1 oz, comparativement à 8 ou 9 grammes). On conseille de prendre des portions plus petites ou de choisir leurs versions allégées. À la collation, essayez du fromage de chèvre assaisonné d’herbes et arrosé d’un peu de jus de citron. En choisissant un fromage dur comme du parmesan, du romano, du féta ou du muenster, on a tendance à en manger moins.

Le problème, c’est qu’on mange beaucoup trop de fromage, surtout dans des plats comme la lasagne ou la pizza. Mais vous pouvez facilement changer cela: par exemple, dans la lasagne, utilisez la même quantité de ricotta (partiellement écrémée) et de parmesan, mais moitié moins de mozzarella (partiellement écrémée), et mettez un peu plus de sauce pour que la préparation ne soit pas trop sèche. Pour la pizza, demandez que l’on coupe de moitié la quantité de fromage.

Le fromage et ses bienfaits santé

Vous savez que le lait est bon, alors imaginez le fromage! Considérant qu’il faut 4,5 kilogrammes (10 livres) de lait pour faire 450 grammes (1 livre) de fromage, il s’agit là d’une source concentrée de tout ce que l’on retrouve dans le lait. Notamment du phosphore, du zinc, de la vitamine A, de la riboflavine, de la vitamine B12, et du calcium.

Compte tenu de leur richesse en calcium, les produits laitiers maigres peuvent également contribuer à faire baisser la pression artérielle. À noter toutefois que le fromage cottage n’est pas très riche en calcium.

Le fromage peut également contribuer à prévenir les caries dentaires, particulièrement si vous en mangez après ou entre les repas

Les bienfaits du fromage dans votre assiette

Pour prolonger sa conservation, enveloppez le fromage dans une pellicule de plastique ou du papier d’aluminium avant de le mettre au réfrigérateur. Ainsi, il aura moins tendance à sécher. Changez l’emballage chaque fois que vous en prenez afin d’éviter la formation de moisissure.

Servir du fromage et des fruits comme amuse-gueule, en collation, voire au dessert.

Mélanger les saveurs et textures: cheddar et pommes coupées, brie et poires, copeaux de parmesan et poires orientales, fromage cottage et pêches.

Apporter du fromage effiloché au travail pour calmer une éventuelle fringale.

Ajouter de la féta ou du chèvre dans les omelettes.

Préparer un mélange de fromage suisse râpé, de dés de raisins sans pépins, de pacanes hachées et de basilic frais haché. Servir sur des craquelins de blé entier.

Préparer une petite pizza rapide avec un pita de blé entier garni de sauce tomate, de mozzarella partiellement écrémée, et d’un légume au choix. Faire cuire jusqu’à ce que le fromage fonde.

