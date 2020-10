Éliminez la moisissure de votre foyer

1 / 4

riopatuca/Shutterstock

Espèces de moisissures

La moisissure met gravement en danger la santé de ceux qui y sont exposés, surtout s’ils souffrent déjà de problèmes respiratoires. Voici comment attaquer ce problème et prévenir l’invasion des moisissures.

La Stachybotrys, ou infâme moisissure noire, l’Aspergillus et le Penicillium sont des champignons microscopiques qui appartiennent au même groupe d’organismes, tout comme d’autres champignons et les levures.

Pour qu’une moisissure se développe, elle doit avoir accès à deux ingrédients clés: humidité et nutriments.

Il est dans la nature des champignons de s’acclimater vite et sans effort à leur environnement et de croître rapidement en produisant des spores. Ils produisent également du mycélium, réseau lâche de filaments délicats (les hyphes) qui forment le corps d’un champignon et se composent surtout d’hyphes nourricières et d’hyphes reproductrices.