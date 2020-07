Doit-on laisser nos plats refroidir avant de les réfrigérer?

Réfrigérer directement ses plats et leurs restants serait à la fois une question de tradition familiale et de tradition culturelle. En effet, en Amérique du Nord, les «touski» sont rapidement mis au frigo. En Europe, la tradition veut que l’on attende quelque temps avant de réfrigérer ses aliments, probablement parce que l’électricité y coûte beaucoup plus cher.

hedgehog94/Shutterstock

Est-ce préférable d’attendre ou de les mettre immédiatement?

Votre réfrigérateur est programmé pour garder une température moyenne de 4 à 5 degrés Celsius. En y plaçant des aliments très chauds, vous risquez d’y faire grimper la température globale. Les aliments déjà réfrigérés connaitront donc une augmentation soudaine de température, ce qui diminuera leur temps de conservation.

Aussi, de la condensation peut se former dans un plat fermé lorsque la vapeur chaude d’un aliment cuit se condense sur le couvercle. Ce condensat s’égoutte ensuite dans vos aliments, ce qui porte un risque de contamination alimentaire. Si les plus anciens modèles de frigo et ceux d’entrée de gamme n’offrent pas de contrôle de l’humidité, plusieurs modèles récents – et souvent un peu plus dispendieux – sont offerts avec cette fonction très utile.

Toutefois, la quantité de bactéries qui se trouve à l’intérieur de vos aliments et de vos repas double environ toutes les 20 minutes à la température ambiante. Un plat qui a donc été oublié sur le comptoir de la cuisine peut carrément devenir impropre à la consommation et provoquer un empoisonnement alimentaire. C’est notamment le cas avec des protéines animales, tel que la volaille qui peut faire germer une panoplie de bactéries nocives comme la salmonelle.

Règle d’or

La règle d’or pour ne pas compromettre vos aliments est de tenir compte de la température ambiante et du temps de repos! Idéalement, les plats laissés à la température ambiante ne devraient jamais y rester plus de deux heures. Et s’il fait plus de 32 degrés Celsius dans votre cuisine, veillez à ne pas y laisser vos plats plus d’une heure!

Laisser ses «touskis» reposer à la température de la pièce est donc une habitude à prendre… le temps de faire la vaisselle et de préparer le dessert! Si vous avez une chambre froide, il peut être judicieux d’y faire refroidir vos plats.