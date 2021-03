Repas de cabane à sucre à emporter: 10 adresses incontournables

5 / 11

L’akabane

La cabane à sucre L’akabane à Saint-Esprit offre sa généreuse boîte «de Luxe». La cabane agence des items originaux tels les jujubes de bacon à l’ancienne et la poutine à la sauce au foie gras à des mets plus traditionnels comme les fèves aux lards et la tarte au sucre. L’endroit offre aussi des boîtes corporatives, opportunité géniale pour les compagnies et leurs employés.

