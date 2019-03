Vous avez envie de revisiter les traditions? Essayez ces burgers garnis de pomme et d’oignons caramélisés. Servez-les avec une sauce à la moutarde et au sirop d’érable! Obtenez la recette ici

Crêpes aux pommes, noix et à la farine d’épeautre

Un peu plus douce que la farine de blé complet, la farine d’épeautre a un goût qui rappelle celui de la noisette. Elle est une bonne source de fibres, de protéines et de vitamines du complexe B. Nappez vos crêpes de sirop d’érable et le tour est joué!

Obtenez la recette ici