Voyage au Canada: 10 destinations qui attirent les stars

Vous désirez voir des vedettes? Nous allons vous donner un avant-goût du luxe, des projecteurs et vous faire connaître les hauts lieux et les évènements de marque au Canada que n’ont jamais manqué de fréquenter les célébrités d’Hollywood comme Marilyn Monroe, Halle Berry et Madonna.

1 / 10 Kathy Hutchins/Shutterstock Le Festival international du film de Toronto, Ontario Chaque année en septembre, le festival international du film de Toronto (TIFF), est sans aucun doute la destination canadienne incontournable pour voir des célébrités. D’Angelina et Brad, à George Clooney et Ryan Gosling, le TIFF a toujours attiré les plus brillantes étoiles d’Hollywood ainsi que les célébrités locales aux premières des films. Inauguré en 1976, le TIFF a connu une croissance exponentielle au cours des trente dernières années pour devenir non seulement un des plus grands festivals de films au monde, mais peut-être bien le plus importants. Au cours des quatre dernières années seulement, deux gagnants de l’Oscar du meilleur film (Le pouilleux millionnaire et Le Discours du roi) ont été découverts au TIFF et 2012 promet d’être la plus grande année du festival. Quelques lieux clés pour apercevoir les célébrités et les vedettes : aux alentours du Yorkville mall, au Fairmont Royal York, au délicieux restaurant français sur Bay Street, le Bistro 990 et bien entendu, au TIFF Bell Lightbox. Le TIFF débute tôt en septembre. Revisionnez 10 films cultes tournés au Canada.

2 / 10 fairmont.com Le Fairmont Chateau Whistler, Whistler, Colombie-Britannique Que ce soit pour le ski hivernal ou pour la randonnée estivale, le Fairmont Chateau Whistler à Whistler, en Colombie-Britannique, est toujours un lieu couru par les célébrités. Des têtes d’affiche hollywoodiennes comme Reese Witherspoon, Justin Timberlake, Halle Berry et Chevy Chase ont fréquenté cet hôtel, le plus luxueux de l’ouest du Canada. Vous pouvez vivre comme une vedette dans ce majestueux hôtel et profiter du spa, vous baigner, jouer au golf, visiter les environs ou skier. Vous ne manquerez pas de choses à faire dans cette ville magique. Consultez notre top 10 des hôtels les plus luxueux du monde.