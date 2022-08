Qu’est-il arrivé au Bluenose?

3 / 11

W.R. MACASKILL

Le Bluenose a plus d’un siècle

Construit à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, le Bluenose est conçu à la fois comme une goélette de course (une sorte de voilier à plusieurs mats) et comme un navire de pêche compétitif. Le Bluenose possède donc de grandes voiles blanches attachées à deux mâts et mesure environ 44 mètres de long. Il est principalement fait de bois local: de pin, d’épicéa, de bouleau et de chêne.

L’inauguration du navire a lieu en grande pompe le 26 mars 1921. La fille d’un des propriétaires du chantier naval, Audrey Smith, alors âgée de 19 ans, a même l’honneur de baptiser le bateau.

Petite anecdote: Le Groupe des femmes chrétiennes de Lunenburg, ne souhaitant pas d’alcool sur le navire, suggère de consommer du jus de raisin lors de l’inauguration. Finalement, c’est une bouteille de champagne qui est brisée sur la proue du Bluenose, ce qui sème la controverse à l’époque.