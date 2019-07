20 choses à savoir sur les tiques du Québec et du Canada

Que faire face à ce parasite inquiétant et indésirable qui envahit le pays et peut vous rendre très malade ? Voici ce que vous devez savoir.

Contrairement aux insectes, qui ont six pattes, ces arthropodes en ont huit. Comme les crabes et les scorpions, ils ont aussi un exosquelette. Kateryn Rochon, entomologiste à l’Université du Manitoba, conseille de chercher à repérer un corps monobloc en forme de goutte – ce qui les distingue des araignées, dont l’abdomen se discerne de la tête. Il existe environ 40 espèces de tiques au Canada ; mais seules quelques-unes s’attaquent aux humains.

On a récemment signalé, au pays, des tiques causant une intolérance à la viande. Appelées tiques étoilées, elles proviennent des États-Unis. Chez l’humain, leur morsure peut multiplier par 20 les anticorps alpha-gal contre l’alpha-galactosidase, un sucre de la viande rouge. Un steak pourrait provoquer une réaction allergique allant de l’urticaire au choc anaphylactique. Heureusement, ces tiques sont rares de ce côté de la frontière – celles qu’on a découvertes sur la côte est du Canada et en Ontario ont peut-être été transportées par des oiseaux migrateurs.

Hausse des températures et des acariens

Au cours des dernières décennies, les populations de tiques ont augmenté. Au Québec, on les trouve surtout au sud mais aussi, de plus en plus, au nord du Saint-Laurent et à Montréal. À Toronto, dans la zone de la vallée de la Rouge, on a capturé 122 tiques à pattes noires en 2017, dont 63 étaient porteuses de la maladie de Lyme.

Pour David Lieske, de l’Université Mount Allison au Nouveau-Brunswick, cette augmentation découle notamment du réchauffement climatique. Coauteur d’une étude sur la prévalence des tiques à pattes noires au Nouveau-Brunswick, il a découvert que les hivers doux et les précipitations abondantes ont mené à la croissance des tiques. Bien qu’elles meurent au cours d’une saison froide et sèche, une couverture neigeuse sur un tapis de feuilles fournit l’isolation nécessaire pour qu’elles survivent et pondent des œufs.

