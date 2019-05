Voyage en voiture

Les 40 meilleures attractions touristiques à Toronto

De la Tour du CN au Musée royal de l’Ontario, voici les meilleures attractions touristiques et culturelles de Toronto. Si vous prévoyez entreprendre un voyage en voiture ou en avion vers cette grande ville du Canada, vous devez lire ceci!

1 / 40 Shutterstock La meilleure attraction touristique à Toronto: la Tour du CN Définitivement la meilleure attraction touristique à Toronto, la Tour du CN vous offre un tour d’ascenseur de 58 secondes et vous emmène au 114e étage de la deuxième plus grande structure autoportante du monde, une tour de communications de 1 815,5 pieds et de 181 étages construite en 1976 par le Canadien National. L’ascenseur vitré offre une vue à couper le souffle qui prédispose le visiteur au panorama vertigineux du haut du poste d’observation où, par temps clair, on peut voir aussi loin que la frontière canado-américaine. Les visiteurs aux nerfs d’acier peuvent marcher sur le plancher de verre pour avoir une vue de 1122 pi vers le sol. Vous souhaitez en mettre plein la vue à vos compagnons de voyage? Pour une vue panoramique de 1465 m au-dessus du sol, prenez l’ascenseur pour 33 étages supplémentaires – vers le plus haut observatoire du monde construit par l’homme. Vous faites le voyage en voiture? Profitez-en pour faire l’un de ces road trips inoubliables au Canada.

2 / 40 Un attrait touristique pour les amateurs de sport: le temple de la renommée du hockey Ce sanctuaire dédié au sport préféré des Canadiens célèbre toutes les phases du hockey, y compris les joueurs qui ont atteint le sommet. Installé en partie dans une ancienne banque, un bel établissement datant de 1885 et incorporé à Brookfield Place, ce temple de la renommée contient la collection la plus complète d’objets et de souvenirs de hockey dans le monde, dont la toute première version de la Coupe Stanley. Des expositions interactives, allant d’une gamme de kiosques multimédias pour tester vos connaissances sur le hockey jusqu’à un jeu virtuel de tir au but, permettent aux visiteurs de se mesurer à des joueurs légendaires, un contre un. Prévoyez un budget conséquent pour séjourner à Toronto. La ville fait partie des plus chères du Canada.