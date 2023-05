Les 32 séries télévisées les plus populaires de tous les temps

DON EMMERT/GETTY IMAGES

Sesame Street (1969 – …)

On a peine à croire que Sesame Street ait pu enseigner des choses à plusieurs générations d’enfants depuis plus de 50 ans! Tous ont pleuré la mort de M. Hooper, et dansé avec la jeune fille, avec la chanson Me and Julio Down by the Schoolyard, de Paul Simon. La série présente toujours de nouveaux personnages, comme Julia, qui partage le vécu d’une personne autiste, et Ji-Young, la première marionnette asio-Américaine. Mais plus que tout, Sesame Street sert de lien entre les enfants du monde, ce qui en fait l’une des meilleures émissions de tous les temps pour les jeunes.