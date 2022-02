Comment récupérer des messages texte supprimés sur un iPhone

1 / 8

WESTEND61/GETTY IMAGES

Tout n’est pas perdu! Voici comment récupérer les textos d’un iPhone

Nous avons presque tous des tonnes de textos sur notre iPhone pour la seule année en cours. Ils restent souvent là par simple négligence de notre part (sauf les pourriels, effacés à l’instant). Il est normal de vouloir en conserver certains, comme les échanges amoureux, les photos d’amis et de la famille, et même les documents de travail contenant des informations importantes et des mots de passe. Leur disparition nous ferait certainement paniquer. Et un accident est si vite arrivé: c’est pourquoi il est essentiel de savoir comment récupérer des messages supprimés sur iPhone.

Si votre téléphone intelligent est un iPhone, il devrait être possible de récupérer les textos en réagissant rapidement. Poursuivez votre lecture pour connaître les moyens, astuces et conseils pour y parvenir, y compris les MMS et les SMS affichant une bulle verte qui ne sont pas envoyés par un iPhone.

