Ce qu’il faut savoir pour protéger son téléphone portable

Bien qu’iPhone et Android présentent sans arrêt de nouvelles mesures de sécurité toujours plus sophistiquées pour ces téléphones déjà des plus sécuritaires, la sauvegarde de votre appareil et de vos données ne dépend, en fin de compte, que de vous. Réfléchissez avant de cliquer automatiquement sur les liens d’un pourriel ou d’un avis de virus sur votre iPhone. Cherchez les fautes d’orthographe révélatrices. L’URL est-elle précédée de “https:”? Et rappelez-vous que Apple (et autres compagnies légitimes comme votre banque) ne vous demandera jamais votre mot de passe dans un texto. Votre bon sens sera toujours votre meilleure protection.

