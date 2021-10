Voici ce qui arrive au corps quand on arrête de vapoter

3 / 13

GAUDILAB/SHUTTERSTOCK

Quelques heures plus tard: début du sevrage à la nicotine

La nicotine crée de la dépendance, et vous pourriez présenter des symptômes mineurs et temporaires. «Les symptômes aigus de sevrage à la nicotine peuvent être psychologiques et physiologiques», explique le Dr Djordjevic. Parmi ceux d’ordre psychologique, on retrouve: le manque de nicotine, les changements d’humeur, les troubles de la concentration, l’irritabilité et l’anxiété. Et pour les symptômes physiologiques: les maux de tête, la transpiration, les tremblements, l’insomnie, l’appétit accru, les crampes abdominales et la constipation.

Ces signes précurseurs arrivent souvent dans les 4 à 24 heures de l’arrêt. Ils peuvent culminer au troisième jour. «Ils décroîtront graduellement dans les trois à quatre semaines suivantes. Il faudra environ un mois pour mettre fin au cycle de la dépendance.»

Le saviez-vous: vapoter fait partie des choses qui peuvent abîmer vos dents.