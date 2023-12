33 films de Noël sur Netflix Canada

Ce film présente la quête du petit Nikolas qui part pour une grande aventure dans le Nord et les terres glacées à la recherche de son père. Direction: Elfhelm, le légendaire village des elfes, bien sûr. Dans son épopée, il est accompagné de son renne Blitzen, un animal têtu, et d’une minuscule souris, sa fidèle comparse. Ce voyage lui fera découvrir rien de moins que son fantastique destin.

NETFLIX

Lutins – Série

Date de sortie: 2021

Distribution: Sonja Sofie Engberg Steen, Milo Campanale, Vivelill Søgaard Holm

Noël ne sera pas blanc, mais plutôt noir et sombre pour deux ados et leur famille. Leurs vacances sur une île quasi déserte pendant le temps des fêtes seront pour le moins perturbées. En effet, sur ces terres vivent d’abord une communauté très croyante et aussi des lutins assoiffés de rang. Quand l’un des ados ramène un bébé lutin des bois, il n’en faut pas plus pour que l’équilibre de l’endroit soit totalement perturbé. S’en suivra ensuite une lutte pour la famille, la survie et la foi.

Cette histoire d’épouvante ne fera clairement pas partie du répertoire de films mignons et «feel good» de Noël, mais elle dévoile le côté obscur des lutins. Et s’ils étaient dangereux et malveillants? Une chose est certaine, cette série venant du Danemark risque de vous garder suspendu à votre écran.

Préparez-vous à soupirer et à vous extasier en regardant ces photos de chiens prêts pour Noël.