Nos idées pour des décorations de Noël abordables

Un ensemble de supports de cheminée

Si vous avez des bas de Noël et vous ne savez pas comment les installer sur le bord de la cheminée, cet ensemble de supports en forme de rênes est la solution parfaite. De couleur or, l’ensemble s’agencera bien avec le reste de vos décorations de Noël, en plus d’être simple, classique et même mignon!

