12 choses bonnes à savoir sur Noël au Canada

7 / 12

Checubus/Shutterstock

Le Canada fait pousser beaucoup d’arbres de Noël

Saviez-vous que notre pays comptait 1,872 fermes d’arbres de Noël en 2016? Selon Statistique Canada, les fermes se trouvent surtout en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Québec. Et, si vous n’avez pas la chance de passer Noël au Canada, vous pouvez quand même commander un sapin de votre patrie! En 2017, le Canada a exporté plus de deux millions d’arbres de Noël dans plus de 20 pays comme la Barbade, la France, la Jamaïque et la Thaïlande.

Savez-vous quel est le meilleur moment pour acheter un sapin de Noël au Canada?