Le papier d’emballage cadeau est-il recyclable?

PETER DENTON/GETTY IMAGES

Offrir des cadeaux est un acte d’amour et de bonté. C’est l’une des raisons qui nous poussent à décorer notre salon pour Noël avec des boîtes recouvertes de papier d’emballage. Après tout, que serait Noël sans une pile de cadeaux sous le sapin? Ou une fête d’anniversaire sans le traditionnel moment d’ouverture des cadeaux? Il existe des dizaines – voire des centaines – d’idées créatives qui vous aideront à concevoir des emballages festifs pour les célébrations tout au long de l’année. Le problème, c’est que le papier d’emballage pour les cadeaux peut s’avérer rapidement inutile.

Selon Greenpeace, chaque année les Canadiens génèrent plus de 540 000 tonnes de déchets provenant des emballages cadeaux et des sacs de courses. Aux États-Unis, c’est 2086 millions de grammes de papier d’emballage qui sont produits chaque année, dont environ la moitié terminent dans des décharges.

Si vous vous êtes donné la peine d’acheter un cadeau écologique, emballez-le avec du papier recyclé ou réutilisé.

Pouvez-vous recycler le papier d’emballage?

Tous les types d’emballages cadeaux ne sont pas recyclables, mais beaucoup le sont. «La bonne nouvelle est qu’environ 80% des rebuts des fêtes et des vacances de Noël peuvent être réutilisés ou recyclés», souligne Jeremy Walters, ambassadeur du développement durable pour une société de recyclage et d’élimination des déchets. «Les boîtes-cadeaux en carton, le papier d’emballage de base, les sacs-cadeaux en papier ordinaire et les cartes de vœux peuvent être placés dans un bac de recyclage en bordure de rue», ajoute-t-il.

Alors, qu’est-ce qui est considéré comme du papier d’emballage recyclable et qu’est-ce qui est destiné à finir à la poubelle? Une bonne règle de base est de se demander à quel point votre emballage cadeau a coûté cher. «Le papier d’emballage, les sacs-cadeaux et tous les ornements se présentent sous de nombreuses formes et variétés, et plus ils sont sophistiqués, moins ils sont recyclables», note Jeremy Walters. «Le papier d’emballage ordinaire [ou le papier d’emballage imprimé avec un motif] peut être recyclé, mais le papier d’emballage métallique ou orné de paillettes devrait être jeté ou réutilisé l’année suivante. Il en va de même pour le ruban et la ficelle.

En quelques mots, bien que vous mouriez d’envie de recouvrir le cadeau de votre sœur dans du papier pailleté texturé, vous devrez résister si vous voulez éviter de jeter cet emballage aux poubelles.

Sélection.ca

À faire et à ne pas faire pour recycler le papier d’emballage

Les cadeaux de l’hôtesse ont été ouverts, et maintenant il est temps de recycler le papier d’emballage. Suivez la liste des choses à faire et à ne pas faire pour éliminer correctement les emballages cadeaux.

Applartir les cartons afin de gagner de la place dans le bac.

Ne pas mettre pas les matières recyclables dans une boîte en carton avant de la mettre dans le bac de recyclage. Le recyclage doit toujours rester séparé et en vrac.

Faire le plein de fournitures d’emballage simples, comme des sacs en papier non plastifiés et sans paillettes et de papier d’emballage. Les sacs et papiers chargés de paillettes, le papier d’emballage en cellophane, le papier d’emballage métallique et les nœuds brillants ne sont pas recyclables.

Ne pas recycler les articles comme le papier bulle, la cellophane, les sacs en plastique (essayez de les recycler en faisant votre épicerie), les rubans, les coussins d’air, les emballages en mousse ou le papier métallique ou pailleté. Si vous ne pouvez pas réutiliser ou donner ces matériaux, mettez-les dans une poubelle, pas dans votre bac de recyclage.

Recycler les cartes entièrement en papier ordinaire si on ne souhaite pas les garder.

Ne pas recycler les cartes imprimées sur du papier photo, ornées de paillettes ou gaufrées avec du papier d’aluminium.

TANYAJOY/GETTY IMAGES

Comment emballer plus intelligemment

Il y a tellement de façons d’emballer les cadeaux sans contaminer son bac de recyclage ou envoyer des déchets inutiles à la décharge. Voici les trois des meilleures options:

choisir du papier d’emballage recyclable;

utiliser du papier kraft;

ou opter carrément pour le sans papier.

Opter pour un emballage écologique

Si vous aimez l’aspect du papier d’emballage traditionnel, mais que vous souhaitez une option écologique, il existe des marques soucieuses de l’environnement dont les produits peuvent être recyclés, voire compostés.

Il existe une multitude d’entreprises qui fabriquent du papier d’emballage écologique notamment fait à partir de papier journal 100% recyclé ou encore, qui impriment des motifs des deux côtés, encourageant les consommateurs à réutiliser chaque feuille plus d’une fois. Souvent, lorsque vous ne pouvez plus le réutiliser, vous pouvez le composter ou le recycler.

Sara Smith, fondatrice de la compagnie Wrappily – disponible en ligne – explique son choix d’imprimer sur du papier journal plutôt que sur du papier glacé. Cela vient du fait que le papier journal et les journaux sont facilement recyclables (bien que seuls 86% des journaux étaient recyclés entre 2012 et 2016 selon Recyc-Québec). La compagnie propose également un assortiment de rubans de papier et de coton réutilisables et compostables pour remplacer les rubans en plastique traditionnels.

Vous n’êtes pas les seuls à apprécier les papiers d’emballage qui n’ont pas d’impacts négatifs sur l’environnement. Ce cadeau pour votre petit ami est génial, mais c’est encore mieux quand il peut composter ou recycler le papier d’emballage par la suite. «Cela fait vraiment du bien, par rapport à la culpabilité de remplir un sac poubelle plein de papier d’emballage et de le jeter à la décharge», estime Sara Smith.

Essayez le papier kraft

Non seulement le simple papier kraft brun est recyclable et compostable, mais il est également personnalisable. Amusez-vous à l’embellir avec des cordes de chanvre colorées ou des éléments naturels comme une branche à feuilles persistantes (une branche de sapin), une fleur fraîche ou séchée, une pomme de pin ou des baies.

Pour les plus petits, laissez-les dessiner sur le papier kraft puis utilisez des tampons sur la surface une fois qu’ils ont déballé leurs cadeaux. Une bonne façon d’envisager une approche écoresponsable de l’emballage cadeau.

Optez pour le tissu

Alors que le papier est le matériau le plus couramment utilisé pour emballer les cadeaux, ne négligez pas les sacs et les chiffons en tissu qui sont réutilisables à l’infini. Ils sont une excellente option pour les cadeaux si vous n’êtes pas très à l’aise avec le papier d’emballage et le ruban adhésif.

Les furoshiki, sont une technique de pliage et de nouage de tissus pour emballer des cadeaux et des objets afin de les protéger et de les transporter. Il s’agit d’étoffes japonaises qui existent en différentes tailles et sont de magnifiques façons de faire des cadeaux originaux. De plus, votre destinataire sera impatient de le réutiliser la prochaine fois qu’il devra lui-même emballer un cadeau.

Réutiliser avant de recycler

Vous avez trouvé les cadeaux parfaits pour grand-mère et avez un œil sur un magnifique rouleau de papier cadeau. Bravo si elle peut recycler le papier d’emballage de ses cadeaux, mais avant d’acheter quoi que ce soit, réfléchissez à la façon dont vous pourriez (ou elle pourra) réutiliser le vieux papier, les sacs et les nœuds.

Un sac-cadeau est un moyen merveilleusement judicieux d’emballer des cadeaux. Ils peuvent être facilement entreposés avant d’être réutilisés. S’ils ne peuvent vraiment plus être réutilisés, utilisez-les comme remplissage. Les déchets s’accumulent, donc la réutilisation du papier cadeau est un moyen simple non seulement d’aider l’environnement, mais aussi d’économiser de l’argent. En effet, avec des sacs d’emballages, vous n’avez pas de ruban adhésif à vous procurer.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!