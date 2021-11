Nos idées de cadeaux pour adolescents

Les ados ont parfois (souvent?) tendance à exagérer les choses ou à imaginer le pire. Ce chandail leur rappellera au quotidien que… on se calme les ami(e)s! Fabriqué au Québec, le chandail est fabriqué à base de coton biologique et le texte est imprimé avec de l’encre à base d’eau écologique.

Le jeu de société Jokes de Papa

Un jeu qui plaira à toute la famille, mais particulièrement aux ados (on sait pourquoi). On forme deux équipes et on choisit un joueur de chaque équipe pour un affrontement en duel. L’un des deux joueurs pioche une carte «jokes» et la lit à voix haute. Les deux joueurs en duel ne doivent pas rire. Si l’un d’eux rit, l’autre équipe remporte une carte.

