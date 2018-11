15 marchés de Noël à visiter

13 / 15

Marché de Noël de Baie-Saint-Paul

Les 23, 24 et 25 novembre et les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018.

Pour trouver des cadeaux signés Charlevoix, c’est la place! Promenez-vous sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour découvrir plus de 50 producteurs et artisans. Passez par le Carrefour Culturel Paul-Médéric pour rencontrer d’autres exposants ou participer à diverses activités gratuites, comme des ateliers culinaires ou créatifs, un jam de musique traditionnelle, des démonstrations d’artisans et plusieurs autres.

