31 choses à savoir sur le solstice d’été

«En général, il y a davantage de nourriture disponible pendant une courte période de temps, et les animaux se sont adaptés en fonction de ces fenêtres d’opportunité» indique Thomas Jung, biologiste sénior au gouvernement du Yukon, lors d’une entrevue accordée au magazine Up Here . Le pika, un petit mammifère ressemblant au lapin, en profite pour se faire des réserves de nourriture pour les moments moins ensoleillés de l’année. Les oiseaux, qui chantent surtout le matin, font leurs vocalises jour et nuit durant cette période.

Bernd Wolter/Shutterstock

Les animaux nocturnes ont peu de temps

La Chugach National Forest en Alaska a droit à plus de 20 heures d’ensoleillement lors du solstice. Voilà qui ne laisse que peu de temps aux chauves-souris qui se trouvent sur ce territoire pour chasser. Selon une étude récente, elles débutent la chasse plus tôt et la terminent plus tard lorsqu’elles sont éloignées des édifices et des routes, probablement en raison du fait que ces endroits ont moins de lumières artificielles et plus de zones d’ombres. Un chercheur canadien a découvert que les chauves-souris chassent moins de deux heures lors du solstice d’été.