17 petits dangers de l’été à surveiller

SHAROMKA/SHUTTERSTOCK

Maladies transmises par les tiques

Selon la docteure Kort, les maladies transmises par les tiques telles que la maladie de Lyme, la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, la babésiose, l'ehrlichiose et l'anaplasmose sont plus fréquentes pendant les mois d'été en raison du temps chaud et des activités de plein air plus fréquentes.

Lorsque la température augmente, les tiques deviennent plus actives – et nous aussi! Nous avons tendance à passer beaucoup plus de temps à l'extérieur qu'en hiver. «Les tiques prospèrent dans des environnements humides, car elles absorbent leur apport d'eau par l'air.»

Pour limiter l'exposition possible aux tiques, la docteure Kort recommande de porter des vêtements aux manches longues, des pantalons longs et des chapeaux à l'extérieur, en particulier dans les zones boisées. De plus, prenez l'habitude de vérifier vous-même si des tiques vous ont pris comme hôte. «Elles sont petites et peuvent être difficiles à repérer si vous ne les cherchez pas activement», dit-elle.