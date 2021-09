Compatibilité amoureuse: les signes astrologiques à privilégier en amour

Signes compatibles Le Sagittaire, le Verseau et le Gémeau partagent les aspirations et les enthousiasmes du Lion, ce qui les rend très compatibles. Il est entendu que cela ne suffit pas toujours pour éviter la dispute, mais le fait de connaître ses bons jours pourrait faire en sorte que vous évitiez certains obstacles sur le chemin.

Joyeux et grégaire, le Lion veut un ami fidèle autant qu’un ami de cœur. «Le Lion veut un partenaire avec qui il peut s’amuser, et qui reconnaît et apprécie tout son éclat», précise Emily Ridout. Il est fougueux et veut un complice qui partage sa passion pour l’existence. Pour lui, la compatibilité astrologique implique qu’il trouve quelqu’un qu’il n’intimidera pas et qui ne sera pas décontenancé par sa forte personnalité.

Vierge (23 août-22 septembre)

Emily Ridout explique: «La Vierge cherche un partenaire constant, aimant et éthique qui apprécie son approche réfléchie de l’existence.» Ce signe, qui a toujours un but en tête, s’attend à ce que son partenaire en fasse autant. En raison de ses normes strictes, il peut être difficile de la cerner et de la satisfaire, et elle trouve les signes plus enjoués irresponsables et même idiots.

Signes compatibles

Le Capricorne partage l’amour de la Vierge pour le travail acharné et la fixation d’objectifs. Le Taureau et le Scorpion sont des partenaires potentiels passionnés et de confiance. Sans adopter nécessairement leur vision des choses, la Vierge admire le fait que ces signes aient leur propre code d’éthique à suivre.

Signes incompatibles

Le Sagittaire, le Gémeau et le Verseau pourraient avoir raison de la patience de la Vierge en testant ses limites, ou en agissant de façon imprévue. Et contre toute attente, c’est le même processus pour choisir le bon animal de compagnie. Voici les races de chiens les plus compatibles à votre signe astrologique.