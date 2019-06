13 façons de refroidir une pièce sans climatisation

Faire pousser des plantes grimpantes donnera le même résultat que l’installation d’un auvent. Les plantes grimpantes comme le lierre poussent rapidement et procurent une ombre rafraîchissante. Elles font baisser la température en bloquant la lumière du soleil qui réchauffe les murs extérieurs.

Installez vos ventilateurs à des endroits stratégiques

Parce que les ventilateurs brassent l’air plutôt que le refroidir, il est préférable d’installer vos ventilateurs dans les fenêtres ou les corridors afin de créer un courant d’air qui amènera de l’air plus frais de l’extérieur (ou d’une partie plus fraîche de la maison) vers les zones plus chaudes.