Perdus dans la jungle: ils sont sauvés grâce au réseau mondial

AtSkwongPhoto/Shutterstock

Stacey ne pouvait rien faire

Entre-temps, Stacey Eno enchaînait les pertes de connaissances, désorientée et abrutie par la douleur. Les os de son visage étaient fracassés. Quelque chose s’était enfoncé dans sa bouche au moment de l’impact et lui avait tranché la langue et ses dents branlaient.

«Stacey, souffla Michael. J’essaie de nous trouver de l’aide.»

Elle tenta de bouger les jambes, mais n’arrivait pas à les replier. Elle craignait de glisser au fond du ravin, avec tous ses dangers.

Elle enfonça les ongles dans le sol et attendit l’aide que Michael espérait.

Parmi ceux qui restaient scotchés au fil Facebook, il y avait Josh Hofer, un vieil ami maintenant assis devant son ordinateur dans un bureau de Raleigh, en Caroline du Nord. Comme Aimee, il avait sursauté en lisant le post de Michael, puis été soulagé de voir apparaître le pin de géolocalisation relayé par elle. Mais l’enthousiasme avait été de courte durée: le lieu indiqué restait désespérément vague. Josh ouvrit le pin sur son téléphone portable. L’image se révéla instantanément plus détaillée que sur l’ordinateur. Il fit une capture d’écran qu’il transféra aussitôt au consulat américain en Indonésie.

À Los Angeles, Paul Rocha suivait le fil avec un intérêt grandissant. Michael avait été suffisamment conscient pour relever qu’il entendait de l’eau tout près. Reprenant les captures d’écran de Spevak et Hofer, Paul reconstitua sa propre carte en encerclant la zone de recherches la plus pertinente. Puis il la posta sur le fil.

À Prague, Caitlin, une amie de Michael, étudia attentivement la carte et en conclut que l’accident avait vraisemblablement eu lieu entre une école de cuisine et un bar de la région.