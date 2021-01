4 / 8

Jonathan Weiss/Shutterstock

Jour deux: déterminée à sortir

Le soleil se lève dans une chaleur étouffante, c’est le jour le plus chaud de la semaine jusqu’à présent. Corine s’éveille, ses membres sont engourdis, mais elle sent une détermination nouvelle. Aujourd’hui, elle va se porter secours à elle-même. C’est une coureuse. Elle sait ce que c’est que d’atteindre sa limite et de la repousser. La voiture est sa limite, ainsi que les ronces et le talus. Il faut sortir de la voiture, escalader péniblement le ravin et faire signe à un véhicule de s’arrêter.

«S’il vous plaît, appelez le père de mes enfants, s’imagine-t-elle dire à son sauveteur. Ils doivent savoir que je vais bien.»

C’est ainsi qu’elle considère Stéphane. Le père de mes enfants. L’homme avec qui elle a été en couple pendant 23 ans après avoir quitté l’île Maurice pour s’installer en Belgique, il y a plus d’un quart de siècle.

C’est étrange, elle n’a ni faim ni soif. Elle regarde autour d’elle pour trouver un moyen de sortir de la voiture. Avec son châssis plié et tordu, ce n’est pas facile, mais… là! oui, elle va se servir de la ceinture de sécurité enroulée au-dessus d’elle comme d’une corde pour se hisser à travers l’ouverture découpée à l’avant! Serrant les dents sur la douleur aveuglante, elle déplace son corps; à chaque mouvement les éclats de verre dans son dos et ses jambes s’enfoncent plus profon­dément. Il lui faut 15 minutes pour n’avancer que d’un ou deux centimè­tres. Hadrien, Audric, Dorian. Ils sont son mantra.

«Allez, tu peux le faire», s’encourage-t-elle à haute voix, imaginant qu’Hadrien lui parle. Le soleil est haut dans le ciel lorsqu’elle parvient enfin à passer la tête à l’extérieur. En levant le regard, elle aperçoit des morceaux de ciel bleu à travers la canopée de branches cassées. En tournant la tête pour observer vers le bas, elle pousse un cri de frustration: la voiture est perchée sur une petite corniche, et il reste une chute de 50 centimètres pour atteindre le plat couvert de racines noueuses et de pierres tranchantes.

Si je m’élançais tête la première, je pourrais me briser le cou.

Découragée, elle reste là, rassemblant les quelques forces qu’il lui reste pour battre en retraite dans la voiture. Quand elle parvient à se réinstaller à l’intérieur, le ciel commence à changer de couleur.

«Dors, s’exhorte-t-elle, épuisée. Il reste encore demain.»

Pendant ce temps, Hadrien et David appellent tous les gens qu’ils con­naissent. Mais personne n’a eu de nouvelles de Corine.

«Il n’y a même rien sur Facebook, remarque Hadrien. Si une matinée s’écoule sans qu’elle publie de billet, c’est qu’il y a un gros problème. Il est temps d’appeler la police.»

À la fin du deuxième jour, ils apprennent que la dernière localisation du signal du portable de Corine a été détectée dans la région de Saint-Georges-sur-Meuse. Mais il y a tant de fermes et de petites communautés dans cette zone, et la faible population est disséminée sur plus de 20 km2 dont la majeure partie est couverte de forêt. À cette heure, elle pourrait être n’importe où. Peut-être a-t-elle été enlevée. Peut-être est-elle morte.