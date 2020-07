25 photos aériennes de drone à couper le souffle

ARCTIC-IMAGES/GETTY IMAGES

Un envol virtuel

Bien que voyager ne soit pas vraiment à l’ordre du jour, la photographie peut être un moyen de vous évader! Ainsi, on peut fuir pendant un instant les problèmes et la réalité et c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment! Voici des images aériennes de drone qui vont littéralement vous transporter!

Testez les voyages virtuels! Voici 12 excursions à faire… de la maison!