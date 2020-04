Voyages virtuels: 12 excursions à faire depuis la maison

3 / 13

GETTY IMAGES (2)

Entrez dans un avion emblématique

Le Musée de l’aviation de Seattle est LE plus grand musée – indépendant et à but non lucratif – de l’air et de l’espace au monde. Plus de 175 avions et véhicules spatiaux y côtoient plusieurs autres expositions fascinantes. Difficile de s’y rendre en personne, par les temps qui courent… Pas d’inquiétude: l’expérience du Musée virtuel de l’aviation en ligne permet aux visiteurs de parcourir l’intérieur du musée. On y découvre le meilleur de leur collection, notamment le NASA Space Shuttle Trainer et le Boeing VC-137B (AKA, Airforce One).

