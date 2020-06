La Grande Barrière de corail est-elle vraiment en danger?

Darkydoors/Shutterstock

Un problème mondial

La Grande Barrière de corail fait face à une crise existentielle que l’Australie ne peut affronter seule. «La plus grande menace, c’est le réchauffement climatique», confirme David Wachenfeld. Pour la première fois, le blanchissement massif des coraux a touché la Grande Barrière deux années successives, en 2016 et en 2017.

Le phénomène se produit lorsque le corail en situation de stress thermique expulse les algues zooxanthelles avec lesquelles il vit en symbiose et qui lui donnent sa couleur. Quand les zooxanthelles se trouvent surexposées à la lumière et à la chaleur, elles produisent une trop grande quantité d’oxygène, toxique pour le corail.

Mais sans elles, le corail blanchit et, si la température de l’eau reste trop élevée trop longtemps, il meurt, car en plus d’être une source de nutriments, ces algues recyclent les déchets. Après le blanchissement et si la température de l’eau baisse, le corail retrouvera peu à peu ses zooxanthelles et sa couleur. Sinon, il mourra. Avec une augmentation de seulement 1°C de la température de l’eau, certains coraux blanchissent en seulement quatre semaines et meurent après huit semaines.