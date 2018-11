À savoir : retenez les services d’un guide, que vous pouvez embaucher à Besakih (la randonnée sans guide, mais les sentiers sont difficiles à suivre). Emportez avec vous une lampe frontale et des vêtements chauds. Attendez-vous à un terrain très difficile pour les chevilles. Ayez suffisamment d’eau avec vous et méfiez-vous des singes gourmands!

Pourquoi y aller : c’est le deuxième sommet le plus élevé de l’Équateur et on le voit jusqu’à Quito. Couvert de neige et majestueux, c’est un endroit idéal pour l’album photo. Malgré un passé violent aux 18e et 19e siècles, le Cotopaxi est surtout aujourd’hui un panache de vapeur, car il fait fondre un peu de sa couverture glaciaire. Les excursions emmènent les grimpeurs jusqu’à 4600 mètres en 4×4, à la limite du parc national, pour une montée de 200 mètres (mesurés sur la hauteur et non en distance de randonnée) vers un refuge en montagne. Passez-y la nuit et repartez au matin vers le sommet à 5800 mètres. Si cette montée n’est pas assez aventureuse pour vous, signez une entente avec une entreprise qui vous permettra de descendre du refuge vers le bas de la montagne en vélo tout terrain.

6. L’Etna, Sicile, Italie

Pourquoi y aller : l’Etna est le plus important volcan en Europe et l’un des plus actifs au monde. Souvent accompagné d’un halo de brume et de vapeur, ce volcan d’Italie s’élève dans le ciel et offre une vue sur la mer et sur la Calabre. L’excursion typique comprend un funiculaire pour monter un peu plus qu’à mi-hauteur, ensuite un peu de tout terrain et, enfin, la randonnée vers le sommet où vous pourrez scruter le cratère fumant. Vous n’aimez pas l’escalade? Prenez le train qui contourne la base du volcan. Ou marchez simplement un peu au point final du trajet des 4×4, là où débutent la plupart des randonnées. Les points de vue y sont toujours sublimes.

Quand y aller : tenez-vous au fait de l’activité de l’Etna qui peut faire en sorte que les randonnées soient suspendues de temps à autre.

Difficultés : 3 sur 5. Randonnée ardue avec de forts vents.

À savoir : emportez des vêtements chauds, des chaussures solides, de l’eau et ce qu’il faut pour vous protéger du soleil et du vent. Le mal de l’altitude peut surprendre certains voyageurs. Il y a un certain nombre de pistes de randonnée qui sont praticables sans avoir besoin d’un guide.