Les vacances idéales, selon son signe astrologique

Les Scorpions qui aiment explorer le monde et découvrir de nouvelles cultures auront envie de visiter des musées ou des sites historiques. Pour un bon dosage entre l’aventure culturelle et l’hôtel de luxe, la destination parfaite serait Phuket, en Thaïlande. Cette île offre de belles plages, une faune sauvage à découvrir et du divertissement nocturne. Le bonheur, pour un natif du Scorpion!

Selon Mme Perrakis, les natifs du Scorpion ont besoin de repos et de détente. Ils travaillent si fort que leurs vacances idéales seraient une semaine de soins et de bien-être. Ce signe d’eau se sentira complètement reposé en prenant des vacances sur une plage de rêve. Passer quelques jours sur la plage à boire quelques verres à la piscine, manger des repas somptueux et profiter de massages au bord de la piscine est les vacances idéales pour eux.

Passer du temps à Mérida, au Mexique, saura combler le Sagittaire, qui se promènera dans La Ciudad Blanca (la ville Blanche) et visitera les festivals de rue. La richesse culturelle de l’ancienne civilisation Maya les intéressera particulièrement. Les Sagittaires seront ravis d’explorer les ruines, les grottes et les anciennes pyramides.

Getty Images

Capricorne (22 décembre — 19 janvier)

Si vous laissez un natif du Capricorne planifier vos vacances, attendez-vous à être bien occupés. En effet, les Capricornes privilégient les voyages enrichissants et éducatifs — comme les visites de musées ou de sites historiques. Si, en plus, il peut travailler et voyager en même temps, ce sera pour lui le meilleur des deux mondes.

Voyager à Shanghai — l’une des plus importantes capitales économiques au monde — est donc une excellente idée: quel bonheur de marcher sur le boulevard the Bund (avec son architecture historique et moderne) et admirer la vue nocturne! Et pourquoi ne pas en profiter pour monter dans la tour de Shanghai, la deuxième plus haute tour au monde.

Curieux de savoir quelle tour est encore plus haute? Voyez ici les 24 autres plus hauts gratte-ciels au monde.