Comment méditer: trouver le type de méditation qui vous convient

Pratiquer la méditation au quotidien permet de bénéficier d’une pression artérielle plus basse, d’une diminution des douleurs et du stress et d’un sommeil de meilleure qualité. La pratique de la méditation a augmenté de plus de trois fois de 2012 à 2017, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cependant, si vous méditez, vous faites quelque chose de concret et de bon pour la santé. La méditation est un terme générique pour un ensemble de techniques qui encouragent un état d’esprit accru, et une attention prononcée pour le moment présent.

Heureusement, il existe plusieurs façons de pallier le stress et la méditation figure au top de la liste. La bonne nouvelle? Vous n’avez besoin que d’un espace tranquille et d’une bonne ouverture d’esprit – le tout ne vous coutera rien du tout.

2 / 7

Inside Creative House/Shutterstock

Les bénéfices de la méditation

Contrairement à plusieurs pratiques santés à la mode, la méditation vient avec la preuve qu’elle peut être bénéfique. Il existe une liste exhaustive d’avantages liés à la pratique de la méditation.

«Plusieurs études ont démontré que la méditation pleine conscience peut réduire l’anxiété», dit Neda Gould, doctorante et directrice du programme de pleine conscience de l’Université John Hopkins à Baltimore. «L’anxiété et le stress peuvent déclencher la réaction de combat ou de fuite du cerveau et le relâchement des hormones de stress, mais avec la méditation, cette partie du cerveau s’arrête plus facilement.» De plus, la méditation est l’une des choses qui peuvent décupler la force de votre cerveau.

Un cours en ligne sur la pleine conscience pourrait réduire le stress, l’anxiété et les insécurités reliées à la pandémie de Covid-19. Dans une étude du Global Advances in Healt and Medicine, 80 pour cent des individus ont rapporté une diminution du stress, 76 pour cent, une diminution de l’anxiété, et 55 pour cent ont dit être moins préoccupés par la Covid-19.

La American Heart Association ajoute que la méditation peut améliorer le sommeil, réduire l’inflammation, estomper la réponse du cerveau à la douleur et diminuer l’effet de certains symptômes de la ménopause.

La Society for Integrative Oncology recommande aussi la méditation afin de réduire l’anxiété, les sauts d’humeur et la douleur, en plus d’améliorer la qualité de vie lors d’un traitement contre le cancer.

La méditation peut aussi diminuer la pression artérielle, et ce, dès la première année de pratique, selon une étude de PLOS One.

«Une pratique de la méditation – particulièrement de la pleine conscience – peut être bénéfique, puisque la science prouve qu’elle réduit le stress, aide avec l’insomnie, renforcit le système immunitaire et est bénéfique pour réduire l’anxiété et autre émotion plus exigeante, parmi d’autres découvertes scientifiques», dit Diana Winston, directrice de l’éducation de la pleine conscience à la UCLA.

Bien que considérée comme sécuritaire pour les personnes en santé, la méditation ne convient pas à tout le monde: «Si vous vous sentez encore plus anxieux en méditant, ce n’est peut-être pas la bonne approche pour vous», dit Mme Winston.

Apprenez-en plus sur les bienfaits de la méditation pour le corps et l’esprit.