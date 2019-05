Vivre sainement

Pourquoi se fait-on des bleus? L’ecchymose adulte décryptée

Les ecchymoses sont plus fréquentes en vieillissant. Si c’est votre cas, pas de panique. Ces contusions sont souvent causées par la rupture de capillaires qui saignent sous la peau. Avec l’âge, ces petits vaisseaux sanguins se fragilisent. La peau et les tissus adipeux s’amincissent, et leur rôle d’amortisseurs contre les coups et les chocs est moins efficace.

Des bleus, on en a toute sa vie En général inoffensifs, ils ne requièrent aucune attention particulière : notre organisme se contente de métaboliser le sang répandu, un processus qui prend quelques semaines. Un sac de glace posé sur une nouvelle contusion limitera sa diffusion, rassure la Dre Paola Pasquali, membre de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie. « Pour un bleu qui a plus de 48 heures, une compresse chaude facilitera la guérison. » Appliquez ces remèdes maison pour accélérer la guérison de vos bleus.

Des bleus qui tendent vers le violet Si vos bleus ont une teinte violacée aux contours bien définis à des endroits où pendant des années vous avez pris beaucoup de soleil, il peut s'agir d'un purpura de Bateman, qui résulte de l'effet combiné de l'exposition aux rayons ultraviolets (UV) et du vieillissement. Dans ce cas aussi, c'est bénin. Pour camoufler ce genre de bleu, la dermatologue suggère de le recouvrir avec sa teinte complémentaire sur le disque chromatique. Pour faire illusion, rien de mieux qu'un anticerne vert que l'on couvre ensuite d'un fond de teint couleur chair. Les taches violacées disparaissent. À part le vieillissement, on peut avoir une prédisposition aux bleus. Dans certaines familles ou chez certains individus, même une blessure légère provoquera des contusions bleues ou noires. De manière générale, les femmes y sont plus sujettes que les hommes – on ne sait toujours pas pourquoi. Vous êtes une femme et vous avez plus de 40 ans? Des ecchymoses fréquentes font partie des symptômes méconnus de préménopause.