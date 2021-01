8 races de chats hypoallergéniques pour les personnes allergiques

7 / 10

IZALYSONARTS/500PX/GETTY IMAGES

Bleu russe

Ce chat – qui serait originaire de l’arrière-pays nordique russe – dégage une élégance et une beauté représentées par son corps musclé, ses yeux verts brillants et sa tête triangulaire. Sa courte fourrure bleutée aux reflets argentés mue rarement. De plus, son double manteau retiendrait les allergènes contre sa peau, prévenant ainsi leur libération dans l’atmosphère.

Le Bleu russe produirait également moins de Fel d 1 que les autres races. Kelly St. Denis note cependant que cela n’a été confirmé par aucune étude. Mais toutes ces raisons font du Bleu russe une des races de chats les plus hypoallergéniques de toutes. Il est rusé et espiègle, et peut même rapporter ce qu’on lui lance. Il se montre doux et affectueux avec les humains.

Apprenez-en plus sur ces races de chats qui ont une personnalité amicale.