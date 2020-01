Intoxications alimentaires: 6 trucs efficaces pour mieux les prévenir

Shutterstock/hxdbzxy

Précautions et trucs pratiques pour mieux prévenir les intoxications alimentaires

Les aliments d’origine animale sont ceux qui se contaminent le plus facilement et peuvent causer une intoxication alimentaire. Les muscles des animaux en bonne santé sont sains, mais ils constituent un terrain favorable au développement des bactéries lors de la manutention et de la préparation. La peau empêche la pénétration des bactéries dans la chair d’un animal vivant, mais, sur une carcasse, les micro-organismes peuvent passer de la peau aux muscles. Les viandes avec la peau, telle la volaille, s’abîment plus facilement parce que les bactéries restent en surface, et ce, en dépit du lavage qu’on lui fait subir.

Se laver les mains quand on prépare viande, poisson, coquillages et, surtout, volaille

Lavez bien vos mains à l’eau chaude et au savon avant de commencer à préparer tout aliment, et ce aussi souvent que nécessaire. Enlevez vos bagues et assurez-vous que vos ongles sont propres avant et après. Laver soigneusement à l’eau chaude savonneuse les surfaces de préparation,y compris les planches de découpe

Ne mettez pas de la nourriture cuite en contact avec une surface non lavée où il y a des restes d’aliments crus. Lavez les plats et les ustensiles utilisés pourla viande crue avant de vous en servir pour la viande cuite ou d’autres aliments. Lavez et stérilisez votre thermomètre à viande après chaque usage. Garder la viande crue à part et séparer les féculents des produits laitiers pour prévenir la contamination croisée

Ne laissez pas les aliments crus contaminer les aliments cuits par contact direct ou indirect (jus des viandes crues entrant en contact avec d’autres aliments). Placez les aliments crus dans des récipients hermétiques. Laver linges et éponges à l’eau chaude savonneuse après chaque usage

Cela pour empêcher une possible contamination croisée et la dispersion des bactéries. Garder les aliments au réfrigérateur

Après leur préparation, si vous ne les mangez pas toutde suite, réfrigérez-les ou congelez-les. Ne laissez pas les aliments plus de 2 heures à des températures entre 7 et 60 °C, idéales pour la croissance des bactéries. Jeter tout aliment qui sent mauvais ou qui a changé de couleur

Éliminez les boîtes de conserve ou les contenants endommagés. Ne goûtez pasà des aliments dont l’aspect est suspect. Jetez toute boîte de conserve dont le couvercle ou le fond sont bombés : il peut s’agir de la pression des gaz dégagés par des bactéries, ce qui indique un défaut de stérilisation.

Symptômes et traitement de l’intoxication alimentaire

Nausées et vomissements, diarrhée et crampes abdominales, céphalées, parfois fièvre et prostration sont les symptômes des intoxications. Leurs conséquences peuvent être graves chez les nouveau-nés et les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés (sida et autres maladies du système immunitaire) et les personnes âgées fragilisées. Dans tous ces cas, il est indispensablede voir un médecin. Sinon, l’intoxication guérit presque toujours spontanément, sans aide médicale.

Le botulisme est une forme d’intoxication rare mais grave, causée par une toxine de la bactérie Clostridium botulinum, qui attaque le système nerveux. Les symptômes d’atteinte musculaire et nerveuse sont : vision double, difficulté à parler, à mâcher, à avaler et à respirer. Il faut immédiatement appeler le médecin.

Le corps se libère des micro-organismes responsables par les vomissements et la diarrhée. Il vaut donc mieux laisser faire la nature. Ne chargez pas votre système digestif de nourriture tant qu’il n’est pas capable de la supporter. Prévenez la déshydratation en buvant du jus de pomme additionné d’eau ou du thé léger.

Lorsque vous commencerez à aller mieux, réintroduisez les aliments suivants : banane, riz, compote de pommes, pain grillé. Passez ensuite à des aliments non irritants : poulet cuit et purée de pommes de terre. Ne mangez pas de fruits frais pendant plusieurs jours.

Bons et mauvais germes

Il peut sembler contradictoire que les bactéries et les levures utilisées pour la fermentation donnent des aliments parfaitement sains, tandis que d’autres rendent malade. C’est que les bonnes bactéries (comme Lactobacillus acidophilus et L. bifidus dans des yogourts) inhibent la croissance de micro-organismes indésirables, dont les membres très nocifs des familles de Clostridium, Bacilluset Streptococcus.

En présence de signes ou de symptômes d’intoxication alimentaire, consultez votre médecin.

