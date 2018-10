Vous souffrez de diarrhée? Nous avons recensé pour vous les 10 meilleurs remèdes naturels et remèdes de grand-mère pour soulager et guérir la diarrhée.

Lorsque vous souffrez de diarrhée, il est important que vous renouveliez vos réserves d’eau et d’ électrolytes , c’est-à-dire de sodium, potassium et chlorure. Pour vous préparer une boisson électrolyte, mélangez une demi-cuillerée à thé de sel et quatre cuillerées à thé de sucre dans un litre d’eau. Ajoutez un peu de jus d’orange, de jus de citron ou d’un substitut de sel, qui fourniront du potassium. Buvez toute la quantité préparée dans la journée.

3 / 11

Shutterstock

Le régime BRATT

Passez au régime banane, riz, compote de pommes et pain grillé (régime BRATT). Tous ces aliments sont neutres et calmants; la banane et la compote de pommes contiennent de la pectine, fibre soluble qui absorbe les excès de liquide dans les intestins et ralentit le transit des selles. Évitez toutefois la pomme sous forme de jus, qui peut aggraver la diarrhée.

Découvrez 11 faits sur la santé révélés par les selles.