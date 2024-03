15 choses à ne pas faire au restaurant

Nous mangeons souvent au restaurant pour souligner une occasion spéciale ou simplement pour nous gâter, mais ça ne veut pas dire que nous pouvons nous comporter comme bon nous semble – loin de là. En plus des erreurs d’étiquette à table que nous devons arrêter de faire, voici certains comportements trop fréquents que plusieurs experts en étiquette, des restaurateurs et des clients s’entendent pour dire qu’ils n’ont vraiment pas leur place au restaurant.

Déranger les autres clients

Non, un restaurant n’est pas une bibliothèque et il est bien sûr acceptable de rire et de parler; beaucoup d’établissements plus informels peuvent même être assez animés. Mais votre groupe et vous n’êtes pas seuls dans le restaurant. Si vous ne faites que crier ou faire du bruit, vous vous montrez irrespectueux envers les autres clients. Autre comportement que les employés et les clients déplorent: les parents qui laissent leurs enfants courir partout dans le restaurant et déranger les autres clients. Il y a des terrains de jeux et des cours arrière pour ça!

Comme cliente, Antoinette Kuritz se souvient d’un moment en particulier où elle mangeait dans un restaurant à La Jolla, en Californie: «Une famille d’une dizaine de personnes est arrivée et s’est assise à une table en plein milieu de la salle. Les adultes ont commencé à parler fort pendant que les enfants couraient partout en jouant à la tague.» Le gérant a été averti de la situation, mais n’a rien fait pour la corriger. «Une fois de retour à la maison, j’ai téléphoné au restaurant pour leur dire à quel point la nourriture était excellente et le service impeccable, mais pourquoi je ne fréquenterais plus ni ne recommanderais leur établissement.»

