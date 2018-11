18 habitudes inventées par la Première Guerre mondiale

4 / 18

Courtesy National World War I Museum and Memorial

Les lundis sans viande

On nous encourage à nous passer de viande le lundi parce que c’est bon pour l’environnement et la santé, mais cette idée remonte à la Première Guerre mondiale. La viande était plutôt réservée aux soldats, alors on invitait les autres à aller chercher des protéines dans les noix, les légumineuses et le fromage, selon l’exposition numérique War Fare du Mémorial de la Liberté.

« C’était une excellente occasion pour les scientifiques en nutrition de parler des différents composants nutritifs que contiennent les aliments – ce n’était pas seulement du steak, mais aussi de protéines et du gras que l’on pouvait aussi obtenir en mangeant des lentilles ou des noix, explique dans cette exposition Helen Veit, professeure adjointe d’histoire à l’Université d’État du Michigan. C’était une toute nouvelle façon de penser l’alimentation. »

Le beurre d’arachide est devenu très populaire auprès des enfants et des recettes ont rapidement vu le jour (soupe au beurre d’arachide, etc.). Le soja devenait également un ingrédient de plus en plus courant. Et les huiles et la margarine ont remplacé la graisse animale dans les cuisines, ajoute Doran Cart.

Préparez chaque semaine l’une de nos savoureuses recettes pour des lundis sans viande.