8 problèmes de santé sexuelle dont les hommes milléniaux ne parlent pas (à tort !)

Quatre hommes sur cinq âgés de 18 à 34 ans n’ont jamais parlé de leur santé sexuelle à un membre de leur famille, selon un sondage réalisé aux États-Unis. C’est pourtant l’âge auquel ils devraient prendre en main leur santé. Voici ce dont les milléniaux devraient parler.

Selon Cancer Testiculaire Canada, l’incidence du cancer testiculaire a plus que doublé parmi ce groupe au cours des 40 dernières années. «Les hommes devraient subir un bilan de santé annuel et leurs testicules devraient être contrôlés à ce moment-là, dit la Dre Jennifer Hirshfeld-Cytron, une spécialiste de la fertilité de l’Illinois. Si vous sentez une grosseur ou un malaise à ce niveau, prenez un rendez-vous avec votre médecin, sachant que ce cancer touche des hommes jeunes dans la vingtaine ou la trentaine.» La bonne nouvelle, c’est que ce cancer se traite et se soigne très bien s’il est pris à un stade précoce. La mauvaise, c’est qu’il peut affecter la santé sexuelle et que l’ablation d’un testicule, associée aux traitements, peut réduire la fertilité, dit-elle. «Mieux vaut congeler du sperme avant le début du traitement si vous voulez être père un jour.»

Les hommes sont connus pour repousser leurs visites chez le médecin, une très vilaine habitude si l’on considère que l’âge moyen auquel on contracte le cancer du testicules est 33 ans et que le cancer testiculaire est la forme de cancer la plus courante chez les hommes âgés de 15 à 29 ans. Environ 7% des cancers de ce type atteindraient des enfants et des adolescents.

3 / 8

ISTOCK/MIXMIKE

Dépression

Les signes et les manifestations de la dépression diffèrent chez l’homme et chez la femme. Les hommes sont plus susceptibles d’être fatigués, colériques et irritables quand ils sont déprimés. La dépression, comme d’autres troubles mentaux, frappe les familles, mais beaucoup d’hommes sont réticents à en parler de peur d’être jugés et stigmatisés. «Beaucoup d’hommes viennent nous voir pour leur baisse de libido et, quand on approfondit, on s’aperçoit qu’ils montrent des signes de dépression ou de problèmes conjugaux», constate Jain Brahmbhatt, urologue à Orlando, en Floride. Une bonne discussion avec vos proches et avec votre médecin au sujet de la santé mentale est la première chose à faire pour contrer les ravages de la dépression et pour reprendre votre vie (mentale et sexuelle) en main.

Découvrez les causes, les symptômes et les traitements de la dépression.