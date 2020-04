Coronavirus: le masque de protection fait maison est-il vraiment efficace?

Si vous fabriquez un masque de protection maison, serez-vous vraiment protégé contre le coronavirus? Voici l’avis des experts sur le sujet.



Pourquoi ce changement? Jusqu’ici, les experts pensaient que la seule façon de contracter le virus était par contact direct avec les gouttelettes respiratoires d’une autre personne après que celle-ci ait éternué ou toussé. Aux États-Unis, lors d’une répétition en mars d’une chorale de l’état de Washington, les deux tiers des participants sont devenus malades alors que personne n’avait de toux ni d’éternuements. Les spécialistes se sont rendu compte que la transmission par d’autres sources était probable, par des particules beaucoup plus petites, appelées aérosols, qui flottent plus longtemps dans l’air expiré.

Après des semaines à répéter que la population n’avait pas besoin de porter des masques de protection, les autorités et les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) aux États-Unis ont modifié leurs directives pour les travailleurs qui ne font pas partie du secteur de la santé, en recommandant le port du masque pour tout le monde, afin de se protéger et de protéger les autres du coronavirus.

Les avantages du masque

On peut discuter à l’infini du degré de protection qu’offre un masque maison. Le Dr Shawn Nasseri, oto-rhino-laryngologiste (spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge) et chirurgien au Cedars Sinai de Los Angeles, croit que les masques de tissu sont assez bons, mais que les masques respiratoires et chirurgicaux sont meilleurs. «Les masques maison protègent la zone du visage qu’ils couvrent, mais ne sont pas aussi efficaces que les autres. Les matériaux des masques respiratoires ou chirurgicaux ainsi que les systèmes de filtre qui les composent sont plus efficaces que les masques maison en coton.»

Comme on manque de données scientifiques, certains experts doutent de l’efficacité des versions maison. «On n’a pas de preuves basées sur des études scientifiques à ce sujet. Il y aurait des indices, mais à vrai dire on n’en sait rien», explique Jonathan D. Mayer, Ph. D., professeur émérite à l’université de Washington, spécialisé en épidémiologie des maladies infectieuses. «Cependant, si ces masques sont fabriqués à partir de draps de coton ou de T-shirts à mailles fines, selon les recommandations des CDC et d’autres organismes, ils vont stopper les gouttelettes les plus grosses qui contiennent le virus.»

D’autres médecins sont convaincus que ces masques procurent zéro protection. «Les masques de tissus n’ont pas leur place dans les soins de santé», affirme Lisa Brosseau, professeure retraitée de l’université de l’Illinois à Chicago qui est une experte en protection respiratoire. «Pour arrêter les gouttelettes, mieux vaut un écran facial qui couvre tout votre visage. Si vous imaginez qu’un masque de tissu fera une différence et que c’est mieux que rien, c’est une attitude dangereuse.»

Ceux qui ont des doutes soulèvent des préoccupations valables. La plupart des spécialistes croient au port du masque, non pas pour vous protéger des autres, mais pour protéger les autres de vous.

