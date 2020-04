COVID-19: la livraison d’un repas est-elle sécuritaire?

3 / 6

Évitez les salades

C’est une chose de savoir que vos aliments ont été cuits correctement et dans les règles de l’art. Mais, manger des plats préparés froids est une autre histoire. «Je ne mangerais pas de plats froids préparés par quelqu’un que je ne connais pas», explique Fraser. On ne connaît pas encore la durée de vie du coronavirus sur les surfaces, dit-elle. Dans une lettre publiée en mars 2020 dans le New England Journal of Medicine, il a été démontré que le nouveau coronavirus vit sur certaines surfaces jusqu’à deux ou trois jours. Une feuille de laitue est évidemment différente d’une matière comme le plastique, mais tant qu’on n’en sait pas plus, vous devez opter pour la sécurité et préparer vos propres salades à la maison.

