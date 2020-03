11 objets pleins de bactéries que vous utilisez en ce moment

Nos objets personnels sont plus sales que nous le pensons. Des bactéries pourraient bien grouiller sur votre téléphone, vos vêtements de gym, votre sac à main… C’est important de prendre le temps de nettoyer tout ce qui peut l’être, y compris les choses auxquelles on ne pense pas!

Les cellulaires ne transmettent pas seulement des messages: d’après Charles Gerba, microbiologiste de l’Université de l’Arizona (titulaire d’un doctorat et surnommé Dr Germe), ces merveilles de l’électronique sont souvent recouvertes de diverses choses immondes qui vont des matières fécales au staphylocoque doré – un cousin malfaisant et résistant aux antibiotiques du staphylocoque.

2 / 11

EVGENY KONONOV/SHUTTERSTOCK

Votre sac à main ou sac à dos

Nos sacs nous suivent là où nous allons: dans les magasins, les restaurants et aussi aux toilettes où, le plus souvent, on les dépose sur le sol. Puis, à votre retour chez vous, vous lancez le sac sur le comptoir de cuisine avant de lire votre courrier. Et devinez ce qui reste là, attendant que vous vous mettiez à préparer le souper? Charles Gerba dirait sans doute que c’est un répugnant assortiment de E. coli et d’autres germes.

Les sacs font partie des objets du quotidien plus sales qu’un siège de toilette!