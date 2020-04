Présenté par



Coronavirus: pourquoi le risque de décès est-il plus élevé pour les hommes et les personnes âgées?

L’âge et le sexe semblent être d’importants indicateurs des chances de survie d’un malade du coronavirus. Et ce risque est presque deux fois plus élevé si l’on souffre de problèmes de santé sous-jacents telle que l’hypertension.

1 / 5 Jeremy Rossman from Verity et al. data L’âge et le sexe à prendre en compte pour le coronavirus L’âge et le sexe semblent être d’importants indicateurs des chances de survie d’un malade de le Covid-19. Le taux de mortalité de la maladie est estimé à 0,66% d’après les données de la Chine. En d’autres termes, 0,66% des personnes chez qui on a diagnostiqué le Covid-19 en meurent. Mais le taux varie considérablement selon les groupes d’âge, allant de 0,0016% pour les enfants de moins de dix ans à 7,8% chez les plus de 79 ans. Des taux similaires sont observés à New York. On remarque des tendances semblables en ce qui concerne le pourcentage de patients Covid-19 qui nécessitent une hospitalisation (allant de 0% chez les moins de dix ans à 18,4% chez les plus de 79 ans). Pourtant, les personnes de plus de 79 ans ne semblent pas plus susceptibles de contracter le virus, puisqu’elles ne représentent que 3,15% des cas confirmés (NDLR Au Québec, ce taux est beaucoup plus élevé car les personnes âgées vivant dans les CHSLD ou les résidences sont davantage testées). Des études récentes laissent voir que le sexe est également un facteur de risque et que les hommes courent un plus grand risque de mourir de le Covid-19 que les femmes. Des données en provenance de la Chine montrent que les hommes ont 1,65 fois plus de risques de mourir de le Covid-19 et, à New York, le taux est 1,77 fois plus élevé pour ceux-ci. Pourtant, les hommes et les femmes ont des risques à peu près similaires de contracter le virus. Trouvez des réponses à vos questions sur le coronavirus.